Auf Sylt : Birgit Wildeman musiziert auf der Nachbarinsel

Sie ist Organistin am Nieblumer Friesendom. Jetzt gibt die Insulanerin ein Konzert in List.

03. Juni 2019, 16:01 Uhr

List | Heute, Dienstagabend, findet ein Konzert bei Kerzenschein an der Bensmann-Orgel in der Lister Kirche St. Jürgen statt. Birgit Wildeman, Organistin im Friesendom in Nieblum, spielt auf der Nachbarinsel Sylt ein sehr abwechslungsreiches Programm, in dem sie die Zuhörer auf eine Reise mitnimmt.

„Musik – nah am Wasser gebaut“, nennt die Konzertorganistin ihr Programm mit Orgelmeistern des Barock aus Venedig und Amsterdam, der Romantik aus Paris und mit Musik des 20. Jahrhunderts aus New York. Dabei erklingen festliche und elegante Kompositionen von Antonio Vivaldi, Andrea und Giovanni Gabrieli, das berühmte Oboenkonzert von Alessandro Marcello und das ebenso bekannte Adagio von Albinoni.

Karten für dieses Konzert der Föhrer Musikerin gibt es nur an der Abendkasse.