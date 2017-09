In Wyk : Biotop-Verbund soll geschützt werden

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

von len/psz

erstellt am 26.Sep.2017 | 12:30 Uhr

Es war beinahe rekordverdächtig: In ganzen zwölf Minuten hakten die Stadtvertreter die öffentlichen Tagesordnungspunkte in ihrer jüngsten Sitzung ab. Was nicht wundert, denn es galt abzunicken, was im Vorfeld bereits in den Flachschüssen besprochen worden war.

Nicht immer harmonisch, wie sich im Finanzausschuss gezeigt hatte. Bei einer Kalkulation um einige Prozente daneben zu liegen, sei ja noch hinnehmbar, hatte Peter Schaper (SPD) hier konstatiert. „Eine Kalkulation aber um 100 Prozent zu verhauen, ist wirklich dramatisch“, so Schaper, der für die Zukunft eine sauberere Arbeit anmahnte. Das Ergebnis der Ausschreibung für die Sanierung des Schmutzwasser-Pumpwerkes Boldixum war der Anlass für den Unmut des Kommunalpolitikers. Gleichwohl billigten die Mitglieder des Ausschusses die Auftragsvergabe für Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik einstimmig, da „beim Pumpwerk etwas geschehen muss, um die Betriebssicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten“. Rund 580 000 Euro soll das Vorhaben kosten.

Über weitere Auftragsvergaben galt es abzustimmen, die jedoch weniger problematisch waren; es ging lediglich darum, eine bereits getroffene Vergabe nachträglich zu billigen. Eine Eilentscheidung für die Vergabe des Baus einer Sanitäranlage für den Wyker Sportboothafen für rund 283 000 Euro hatte der Werkleiter des Hafenbetriebes Ulrich Koch bereits im Vorfeld gefällt. Damit sollte gewährleistet werden, dass das Projekt bis zur nächsten Saison fertiggestellt ist. Ihren Platz soll die Anlage zwischen dem Autowaschplatz und dem Gelände des Sportboot-Clubs Föhr finden. Hier soll neben einem behindertengerechten WC und Duschgelegenheiten auch ein Wirtschaftsraum mit Waschmaschinen und Trocknern entstehen.

Ebenfalls bereits vergeben wurden von Wyks Bürgermeister Paul Raffelhüschen der Ausbau des Laglumsweges bis zum Gelände der Firma Grün-Bau sowie die Asphaltierung des Vorplatzes der Solar-Trocknungsanlage. Diese Maßnahme soll rund 179 600 Euro kosten.

In nicht ganz einer Viertelstunde hatten die Stadtvertreter alle Punkte jeweils einstimmig durchgewunken. Zu denen auch zwei Bebauungspläne (B-Pläne) gehörten. So soll im Bereich des B-Plans Nummer 10, der das bebaute Gebiet zwischen Sandwall und Strand ausgehend von der Höhe Schachbrett beziehungsweise Feldstraße nach Süden in Richtung Rebbelstieg bis zum Hamburger Kinderheim umfasst, der weiteren Vergrößerung vorhandener Gebäude ein Riegel vorgeschoben werden. Hier geht die Bebauung auf den früheren B-Plan Nummer 10 zurück, der – nach Fertigstellung der meisten Gebäude – im Zuge eines Rechtsstreites für ungültig erklärt worden war. Seitdem besteht hier eine planungsrechtliche Situation nach Paragraf 34 Baugesetzbuch. Dieser schreibt vor, dass sich Bauvorhaben nach Art und Größe sowie der Grundstücksfläche in die Umgebung einfügen muss; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung muss gesichert sein. Zur Anwendung soll ein vereinfachtes Verfahren als B-Plan der Innenentwicklung gemäß Paragraf 13a Baugesetzbuch kommen.

Ebenso einstimmig fiel das Votum für eine Veränderungssperre für das Gelände des ehemaligen Fritsch-Hofes (B-Plan 54) aus. Hier soll nicht nur ein Gewerbegebiet entstehen, sondern zudem die im östlichen Bereich bestehende Biotopverbundfläche nach Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde weiterentwickelt werden. In dem Gewerbegebiet soll die bauliche Ausnutzung je Betrieb maximal 300 Qradratmeter betragen. In Ausnahmefällen ist jeweils eine Wohnung für den Betriebsinhaber oder eine Aufsichtsperson erlaubt.