Kommunalwahl auf Föhr : Binnenhafen hat enormes Potenzial

Der Grünen-Fraktionssprecher Till Müller spricht über die Ziele seiner Partei.

von Petra Kölschbach

02. Mai 2018, 18:00 Uhr

Am 6. Mai entscheiden die Wyker Bürger über die Zusammensetzung der neuen Stadtvertretung. Neben CDU, SPD, Kommunaler Gemeinschaft und Grünen treten auch die Linken an. Im Vorfeld der Wahl haben wir den Fraktionssprechern der schon im Stadtparlament vertretenen Parteien und dem Spitzenkandidaten der Linkspartei einige Fragen gestellt. Lesen Sie heute das Interview mit Till Müller (Bündnis 90/Die Grünen).

Was werten Sie als größten Erfolg Ihrer Fraktion in der ablaufenden Wahlperiode?

Obwohl wir die kleinste Fraktion in der Wyker Stadtvertretung sind, konnten wir durch konstruktive Mitarbeit in allen Gremien und die Stellung von zahlreichen Sachanträgen die Arbeit der Stadtvertretung in den letzten fünf Jahren konstruktiv mitgestalten. So haben wir zum Beispiel erfolgreich Anträge zu Streusalz, Mehrweggeschirr bei Veranstaltungen oder auch zu insektenfreundlichen Grünanlagen eingebracht. Auch in den großen Themen, so zum Beispiel Erhaltung der insularen Zusammenarbeit im Tourismus oder auch Schaffung des Baugebietes am Kortdeelsweg konnten wir Akzente setzen.

Hafenumfeld, Innenstadtsanierung, Neubau der Mittelbrücke, Ansiedlung weiterer Hotels – welches Projekt hat für Sie persönlich in den kommenden fünf Jahren Priorität?

Priorität hat zunächst einmal die Sanierung des Aquaföhr. Wir brauchen ein attraktives Schwimmbad, um unseren Gästen auch bei schlechtem Wetter etwas bieten zu können. Gleichzeitig ist das Schwimmbad gerade auch für Einheimische von großer Bedeutung – nicht zuletzt für den Schwimmunterricht für unsere Kinder. Hiermit einher geht natürlich die Frage nach einer Hotelansiedlung am Aquaföhr. Hier gilt es eine Gestaltung zu finden, die allen Interessen gerecht wird.

Die Innenstadtsanierung befindet sich mit der jetzt angelaufenen Anliegerbeteiligung auf einem guten Weg und wir hoffen tatsächlich im nächsten Jahr auch mit der Umsetzung beginnen zu können. Bei allen touristischen Großprojekten dürfen wir aber auch die Interessen unserer einheimischen Bevölkerung nicht aus den Augen verlieren. Neben dem Wohnungsbau liegt unsere Priorität hier bei der Schaffung besserer Freizeitangebote für Jugendliche. Dies sollten vor allem niederschwellige und kostenlose Angebote sein. Der durch uns ins Gespräch gebrachte Skatepark, kombiniert vielleicht mit Parcours oder Kletterwänden in Absprunghöhe, könnte hierfür gerade das richtige sein.

Und welches dieser Projekte bedeutet für die Stadt die größte Herausforderung?

Die größte Herausforderung wird die Entwicklung des Hafenumfeldes. Der Binnenhafen bietet ein enormes Potenzial. Gleichzeitig bestehen aber auch durch die zersplitterte Eigentumsstruktur und die weiterhin wichtige Hafennutzung große Hindernisse für zukünftige Entwicklung und Planung. Entscheidend wird es sein, zunächst als Stadt herauszufinden, was an dieser Stelle wachsen kann und soll. Zu oft wurden wir bei ähnlichen Großprojekten in der Vergangenheit durch aktive Investoren in eine Richtung gedrängt, die wir eigentlich gar nicht wollten.

Insgesamt wird es immer wichtiger, wieder eine Vision zu entwickeln, wie wir uns die Stadt Wyk und die Insel Föhr in zehn, 20 oder 30 Jahren vorstellen. Dies ist zwar gerade im Alltag der verwaltenden Arbeit in der Kommunalpolitik nicht gerade einfach, nur so können aber die entscheidenden Weichenstellungen für die Zukunft richtig erfolgen.

Infrastruktur schaffen ist das eine, Infrastruktur erhalten das andere. Ob Krankenkassen-Filialen, Behördensprechtage auf der Insel, oder zuletzt die Geburtshilfeabteilung im Krankenhaus – viele Einrichtungen in Wyk wurden in den letzten Jahren geschlossen. Kann die Kommunalpolitik einem weiteren Ausbluten entgegenwirken?

Sie muss es auf jeden Fall versuchen! Zahlreiche Entscheidungen hierzu werden nicht auf der Insel und auch nicht in Husum sondern auf Landes- oder Bundesebene oder in den Schaltzentralen großer Konzerne getroffen. Wir müssen jedoch als Bevölkerung im ländlichen Raum auch öffentlich dagegenhalten und Widerstand leisten. Hier können auch die Kommunen mithelfen und agieren, sei es vor Ort oder sei es in überregionalen Gremien. Eine verstärkte Einbringung im Städteverband wäre hier zum Beispiel wünschenswert. Gleichzeitig kann die Position der Gemeinden durch eine aktive Bevölkerung auch auf überregionaler Ebene gestärkt werden. Voraussetzung hierfür ist aber, auch den ländlichen Raum und damit auch unsere Insel lebenswert zu machen. Das fängt bei erschwinglichem Wohnraum an und hört bei dem Ausbau von Breitbandverbindungen nicht auf. Hier muss Kommunalpolitik ansetzen.

Und wie sieht es mit der Schaffung von Wohnraum für Insulaner aus? Hat Wyk da mit den Baugebieten am Kortdeelsweg seine Schuldigkeit getan, oder sehen sie weiteren Handlungsbedarf?

Die Schaffung des Baugebietes Kortdeelweg kann nur der erste Schritt gewesen sein. Wir haben dort schon vielen Wykern die Möglichkeit gegeben, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Genau so wichtig ist es jetzt jedoch, dort auch günstige Mietwohnungen zu bauen. Um dauerhaft günstige Mieten sicherzustellen und Spekulation auszuschließen kann dies nur durch die Stadt selber oder durch eine lokale Genossenschaft erfolgen. Mittlerweile hat die Stadt nach Durchführung eines Architektenwettbewerbes den Auftrag zur Planung von insgesamt 17 Mietwohnungen erteilt. Aus unserer Sicht reicht das bei weitem nicht aus. Wir werden uns daher dafür einsetzen, möglichst schnell noch weitere Bauten anzuschieben. Durch die Einstellung eines hauptamtlichen Werkleiters im Liegenschaftsbetrieb der Stadt hoffen wir, dass solche Projekte in Zukunft deutlich schneller und professioneller durchgeführt werden können.

Bundes- und landespolitisch grenzen sich Parteien voneinander ab. Wie schaffen es Parteien auf kommunaler Ebene, wo die gemeinsame Politik für die Stadt im Vordergrund steht, sich nach außen zu positionieren und dem Wähler die Unterschiede in den Wahlprogrammen zu vermitteln?

Gerade die Kommunalpolitik auf Gemeindeebene ist erfrischend sachorientiert. Politische Grabenkämpfe entlang von Parteilinien sind da zum Glück eher die Ausnahme. Dennoch gibt es zwischen den einzelnen Fraktionen durchaus unterschiedliche Ansätze, wie unsere gemeinsamen Ziele erreicht werden können. Genauso werden Schwerpunkte und Prioritäten unterschiedlich gesetzt. Diese Nuancen im Wahlkampf herauszuarbeiten ist sicherlich nicht einfach, kann aber durch die Veröffentlichung von Wahlprogrammen und zahlreichen Bürgergesprächen auch gelingen.