Vom Meer : Bilder zu verschenken

An jedem Tag des Jahres 2016 hat der Föhrer Fotograf, Künstler und Grafik-Designer Harald Bickel an der Föhrer Küste ein Foto gemacht, das noch am gleichen Tag online publiziert wurde. Außerdem werden diese Fotos – auf 40 mal 40 Zentimeter große Platten gedruckt – seit dem 1. Juli, unterstützt von vielen Sponsoren, in einer Ausstellung im Reedereigebäude gezeigt. Das besondere an Bickels Aktion: Seine Bilder können nicht käuflich erworben werden, sondern werden nach Abschluss der Ausstellung an die Besucher verschenkt.

Diese Verschenkaktion der Fotoplatten findet am kommenden Wochenende, 26./27 August, jeweils von 11 bis 15 Uhr im im Reedereigebäude statt. Die 366 Fotografien der Ausstellung werden dann komplett verschenkt, jeweils ein Foto pro Besucher.

Das Verschenken der Werke zum Abschluss ist Bestandteil von Bickels Aktion. Der Künstler will so einen Bezug zur Veröffentlichung im Internet herstellen. „Die virtuellen Abbildungen werden als reale Objekte weitergegeben und verteilen sich so über viele Orte Deutschlands“, sagt er dazu.

