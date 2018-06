Mit Stoppuhr und Massband : Bewegung steht im Vordergrund

Auch in diesem Jahr bietet das Leichtathletik-Team des Wyker Turnerbundes Insulanern und Gästen die Möglichkeit, das Sportabzeichen abzulegen.

von ib

12. Juni 2018, 08:30 Uhr

Auch in diesem Jahr bietet das Leichtathletik-Team des Wyker Turnerbundes um Helga Meinert Insulanern und Gästen, die Spaß an Bewegung haben, wieder die Möglichkeit, das Sportabzeichen abzulegen. Einmal wöchentlich stehen im Schulzentrum am Rebbelstieg wieder Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination im Mittelpunkt.

Ab morgen stehen die Ehrenamtler während der Sommermonate immer mittwochs von 18 bis zirka 20 Uhr mit Stoppuhr und Maßband auf dem Sportplatz der Eilun-Feer-Skuul bereit.