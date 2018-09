Föhr : Besuch von alten Freunden

Süderendes Kindergartenkinder feierten gemeinsam mit den Erstklässlern den Weltkindertag. Dabei gab es ein Konzert des Liedermachers Uwe Lal.

von Gesche Roeloffs

20. September 2018, 17:11 Uhr

Was liegt näher, als den Weltkindertag mit anderen Kindern zu feiern? So luden die Süderender „Jongensguard“- Kinder ihre Nachbarn aus der ersten Grundschulklasse zu einem gemeinsamen Gottesdienst, einem gesundem Frühstück und einem anschließenden Mitmachkonzert des Liedermachers Uwe Lal ein und genossen sicht- und hörbar die Lieder. Der hauseigene Förderverein hatte sich dabei sehr großzügig gezeigt und den Besuch Lals mitfinanziert.

Zuvor hatten die Jüngsten mit Pastor Dirk Jeß in der St- Laurentii-Kirche anhand einer großen Weltkugel erfahren, dass sie nicht allein auf dieser Welt sind und dass es überall viele Kinder gibt, für die symbolisch Äpfel rund um den Erdball gelegt wurden. Musikalisch begleitet wurden Kindergarten- und Schulkinder dabei von Diana Jeß.

„Danke, guter Gott, Dankeschön“ sangen und klatschten, stampften und winkten Eltern, Kinder, Erzieher und Lehrer gemeinsam und erinnerten sich dabei an all das, wofür man dankbar sein sollte, und wenn es für eine Klavier spielende Schwester sei, wie Lal schmunzelnd der letzten Strophe hinzufügte. Ob als kleine Roboter im All oder Samen pflanzende Gärtner – jedes Lied wurde mit viel Bewegung unterstrichen, so dass keine Langeweile oder Müdigkeit aufkam.

„Es war toll“, berichtet Kindergartenleiterin Nancy Bohn, „denn die erste Klasse ist ja noch nicht so lange in der Schule. Die freuten sich, dass sie mal wieder bei uns vorbeischauen konnten.“