Friesendom auf Föhr : Besuch aus Spanien

Vicente Bru y Soler, Organist und Dozent für Alte Musik am Konservatorium auf Gran Canaria, spielt in der St.-Johannis-Kirche.

von ib

02. November 2018, 16:50 Uhr

Ein Orgelkonzert bei Kerzenschein am kommenden Sonntag, 4. November, in der Nieblumer St.-Johannis-Kirche steht unter dem Motto „Besuch aus Spanien“. Ab 16 Uhr wird Vicente Bru y Soler, Organist und Dozent für Alte Musik am Konservatorium auf Gran Canaria, im Friesendom Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach, Francisco Correa de Arauxo, Sebastián Aguilera de Heredia und Antonio Martín y Coll spielen.