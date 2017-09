Der Erste Weltkrieg : Begraben bei der Kirche von Zandvoort

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

von roi

erstellt am 21.Sep.2017 | 19:30 Uhr

Die Suche nach dem am 20. September 1917 gefallenen Volkert Martin Carstensen führt nach Boldixum. In der Ocke-Nerong-Straße 9 (später: Richard Hansen) hatte sich der gelernte Maurer Thomas Carstensen aus Bohmstedt 1892 als Kaufmann eingerichtet. Er hatte 1884 Anna Helene Volkerts aus Wyk geheiratet und ein Jahr später mit ihr den Sohn Volkert bekommen.

Im Alter von 24 Jahren eröffnete Volkert Carstensen eine Kaffeerösterei in der Ocke-Nerong-Straße 2, die sein Vater ein Jahr zuvor gekauft hatte. Im März 1912 heiratete Volkert Carstensen Minna Rückert aus Appenrade. Dem jungen Ehepaar blieb nicht viel Zeit. Zwei Jahre später begann der Erste Weltkrieg und 1917 wurde Volkert Carstensen in Flandern „auf einem Meldegang am 20. September im schwersten Artilleriefeuer auf einsamem Wege ein Opfer dieses grausamen Krieges“. Er wurde bei der Kirche von Zandvoort begraben, am 2. Dezember 1917 hielt Pastor Friedrich Höber in der St.-Nicolai-Kirche eine Gedenkrede für den jungen Ehemann und Familienvater.

Volkert Carstensen hinterließ seine kleine Tochter Mathilde genannt Tilly und seine junge Witwe Minna. Zusammen mit den Eltern Carstensen und Schwiegereltern Rückert widmete sie ihrem gefallenen Mann ein langes Gedicht in der Todesanzeige, in dem es unter anderem heißt: „Nun ruhe sanft in fremder Erde von diesem schweren Kampfe aus./ Uns ist nimmermehr beschieden eine frohes Wiedersehn zu Haus./ Wir konnten dich nicht sterben sehn und nicht an deinem Grabe stehn,/ die Blumen, die du liebtest, ins Heldengrab nicht streun.“

Zu dieser Zeit oder etwas später ist die kleine Sophie Martens geborene Friedrichsen, deren Eltern ein großes Vermietungshaus am Südstrand führen, öfters in Boldixum: „Da der Südstrand damals zur Gemeinde Boldixum gehörte, wurde da auch eingekauft“. Und vom Kolonialwarenladen des Ehepaares Thomas und Helene Carstensen erzählt sie: „Ich kaufte gern bei ihnen ein. Immer gab es etwas extra für den Weg nach Hause und der war oft schwer zu gehen, da er von Pferdewagen ausgefahren und matschig war“.

Volkert Carstensens Witwe Minna ging später eine neue Ehe ein. Sie heiratete den Bredstedter Zimmermeister Peter Johannsen, mit dem sie wohl auf’s Festland zog. Ein Jahr nach dem Tod ihres Sohnes Volkert verkauften die Eltern Carstensen die Kaffeerösterei in der Ocke-Nerong-Straße 2, 1928 schließlich auch ihr Haus in der Ocke-Nerong-Straße 9. Von der Familie Carstensen blieb nur der Name des gefallen Sohnes auf dem Boldixumer Ehrenmahl.



Während der britischen Offensive in Flandern fiel am gleichen Tag wie Volkert Carstensen auch der Tischler Magnus Christian Rickmers aus Oldsum. Damit verloren der Oldsumer Kapitän Boy Rickmers und seine Frau Caroline geborene Olufs nach Boy, der in Nieblum lebende Boy „Bäcker“, ihren zweiten Sohn im Krieg.

Im nördlichen Eismeer fiel Cornelius Martinen aus Süddorf, als sein Boot angeblich von Sprengstücken des eigenen Torpedos zerrissen wurde. Seit 1909 Marine-Freiwilliger, fuhr er seit 1915 auf U-Booten. Mit seiner Frau Auguste geborene Henningsen hatte er eventuell zwei, nachgewiesen aber die 1916 geborene Tochter Thea, deren weiteres Schicksal nach dem frühen Tod der Eltern unbekannt ist.