Konzert in Wyk : Balladen, Musicals und Classic-Hits

Candlelight-Programm mit Sopran und Tenor.

24. April 2019, 17:57 Uhr

Wyk | Unter dem Titel „Voice Passion“ versprechen Lauren Francis und Franz Garlik für ihren Auftritt am Donnerstag, 25. April, um 20 Uhr im Wyker Kurgartensaal ein Candlelight-Programm mit den schönsten Balladen aus den beliebtesten Musicals, Classic-Hits und den stärksten Songs aus dem Crossover-Repertoire. Die Sopranistin und der Tenor erhielten neben vielen anderen Auszeichnungen 2015 den Preis für die „Stimme des Jahres“ in der Ostschweiz. Auf ihren ausgedehnten Tourneen, vornehmlich durch deutschsprachige Länder, begeistern beide regelmäßig ein großes Publikum.

„Voice Passion“ bietet die Möglichkeit, die Künstler, die sonst auf großen Theaterbühnen zu sehen sind, hautnah zu erleben. Lauren Francis sang in vielen Theatern Europas, unter anderem die Königin der Nacht und ist in Deutschland im Sommer als La Traviata auf den großen Freilichtbühnen zu erleben. Franz Garlik sang viele Rollen am Staatstheater am Gärtnerplatz und am Landestheater Innsbruck.

Karten an der Abendkasse, bei allen Tourist-Informationen auf Föhr und unter www.foehr.de.