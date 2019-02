Amrum : Ausflug ins Winter-Watt

Die Schutzstation Wattenmeer veranstaltet eine Führung. Start ist auf der Wittdüner Wandebahn.

von ib

07. Februar 2019, 19:14 Uhr

wittdün | Auch in den Wintermonaten ist das Watt keine tote Matschfläche, sondern Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Was in der kalten Jahreszeit so alles im und auf dem Meeresboden kreucht und fleucht, erfahren die Teilnehmer an einer naturkundlichen Wattführung, die die Schutzstation Wattenmeer am Sonntag, 10. Februar, veranstaltet. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor der Strandbar auf der Wandelbahn.