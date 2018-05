AMRUM : Aus Kindern wurden Leute

Die Nebeler Abc-Schützen von 1953 trafen sich nach 65 Jahren. Selbst die Lehrerin reiste an.

von shz.de

04. Mai 2018, 12:00 Uhr

Die Schulanfänger von 1953 haben sich jetzt zum ersten Mal nach 65 Jahren getroffen und mit dabei war auch ihre Klassenlehrerin aus der ersten Klasse. Am 14. April 1953 sind sie eingeschult worden, damals noch in der kleinen Nebeler Schule neben dem Cottage. Estamaria Diercks kam ein paar Monate später zusammen mit ihrem Mann und Kollegen Hans Arnold Diercks auf die Insel und die Junglehrerin übernahm diese erste Klasse. Das Lehrerehepaar blieb vier Jahre auf Amrum. „Beim jetzigen Klassentreffen konnte sich Frau Diercks an jeden einzelnen von uns erinnern und kannte uns beim Namen“, staunt Pauline Hoefer. Dass sie eine sehr konsequente und auch strenge Lehrerin war, die keinen bevorzugte oder benachteiligte, sie sehr gerecht gewesen sei und mit den Kindern viel gesungen habe, erinnern andere ihrer damaligen Abc-Schützen. Ein ganz besonderes Ereignis sei ihnen jedoch allen im Gedächtnis geblieben: Eine sehr stürmische Seefahrt mit August Jakobs auf seiner „Ambronia“ nach Sylt, „auf der Rückfahrt nach Amrum hatte der Wind ordentlich zugelegt und ein Sturm zog auf. Unsere Eltern machten sich mächtig Sorgen und wir standen wahre Ängste auf dem Schiff aus. Es war gruselig, aber wir haben es geschafft“, erzählt Pauline Hoefer weiter.

Wie ist es denn nun nach 65 Jahren zu diesem Treffen gekommen? Jan Martinen hatte eine Traueranzeige in der Zeitung gelesen, bei der ihm ein Name ins Auge fiel, Estamaria Husfeld Diercks, die um ihren zweiten Mann trauerte. „Das war doch unsere Lehrerin“, meinte er und rief bei ihr an. Und sie war es. Es folgte die Idee, sich doch wieder zu treffen. Was nun kam, war jede Menge Arbeit. Denn wie findet man alle seine Klassenkameraden nach 65 Jahren? Nicht jeder in diesem Alter ist bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, einige haben vielleicht einen anderen Nachnamen angenommen und wieder andere leben nicht mehr auf Amrum.

Jan Martinen nahm die Suche auf. „Es war wirklich mühselig und hat viel Recherche-Zeit in Anspruch genommen, aber letztlich haben wir fast alle kontaktieren können“, berichtet er. Nicht alle konnten bei dem Treffen dabei sein, das im Dagebüller „Strandhotel“ stattfand, einige sind bereits verstorben, doch Klassenlehrerin Estamaria Diercks ließ es sich mit ihren 87 Jahren nicht nehmen und freute sich, alle wiederzusehen. „Es war ein so schönes Treffen, wir haben in Erinnerungen geschwelgt, jede und jeder hatte eine kleine Geschichte von damals zu erzählen und es war spannend zu hören, wo und wie jetzt alle leben“, sagt Pauline Hoefer, die extra aus Amerika, ihrer zweiten Heimat, angereist war. Ein weiteres Treffen wird es vielleicht geben, „die Adressen haben wir ja jetzt“, meint sie.