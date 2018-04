In Norddorf : Auftritt einer Jazz-Legende

Mit 88 Jahren geht Chris Barber immer noch auf Tournee. Das Amrumer Publikum war hingerissen.

von shz.de

09. April 2018, 11:00 Uhr

Am 17. April feiert er seinen 88. Geburtstag, doch das hohe Alter hält den Vollblut-Jazzer Chris Barber nicht davon ab, immer noch auf Tournee zu gehen. Und so kam er jetzt nach Amrum und begeisterte zusammen mit seiner zehnköpfigen Band die 200 Zuhörer im Norddorfer Gemeindehaus mit Jazz, Swing und Blues und einem satten Sound.

Knapp zweieinhalb Stunden zeigte Barber, dass er es auch in einem Alter, in dem andere schon lange ihren Ruhestand genießen, noch drauf hat. Außergewöhnlich sind aber auch die Musiker der „Big Chris Barber Band“. Sie sind allesamt Solisten mit außergewöhnlicher Musikalität und verblüffendem Improvisationsreichtum. Zusammen begeistern sie das Publikum mit ihrer Spielfreude und ihrem britisch-distanzierten Humor.

Während des Konzerts mischten die Vollblutmusiker geschickt alte und aktuelle Stücke und kombinierten sie dabei mit neuem Temperament und dem Charme von klassischen Jazz- und Bluestiteln. Die Zuschauer im Norddorfer Gemeindehaus kamen sichtlich in Stimmung und saugten die Musik wie ein Schwamm auf. Natürlich durfte auch die Dixie-Hymne „Ice-Cream“ an diesem Abend nicht fehlen.

Zum Abschluss bedankte sich Barber bei seinen Musikern, die er einen nach dem anderen namentlich vorstellte. Anschließend bekam er als kleine Erinnerung an diesen Abend von der AmrumTouristik einen Amrum-Kalender 2019 überreicht. Das Publikum erhob sich von seinen Plätzen und bedankte sich mit Standing Ovations für den herausragenden Konzertabend.

Chris Barber war sichtlich erfreut über so viel positive Resonanz. „Wir spielen auch in ganz großen Hallen, aber das begeisterte Publikum so nah an der Bühne zu haben ist eine besondere Freude für uns“, sagte er. Am Nachmittag hatten sich die Musiker ein wenig die Insel angesehen und waren überrascht. „Wir wussten gar nicht wie schön es hier ist“, schwärmte Barber.