Splitt-Aktion : Auf Wyker Straßen wird es rutschig

In der Föhrer Inselhauptstadt wird der Asphalt ausgebessert. Das Bauamt bittet Autofahrer um Vorsicht.

von ib

04. Juni 2019, 14:54 Uhr

Wyk | Am kommenden Dienstag, 11. Juni, beginnen, sofern die Witterung es zulässt, die Splitt-Arbeiten an den Wyker Straßen. Die Maßnahme soll in zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein. Das Bauamt des Amtes Föhr-Amrum bittet Auto- und Fahrradfahrer in dieser Zeit um erhöhte Vorsicht.

Gefahren für Fußgänger und Radfahrer

"Von den Fahrzeugen aufgewirbelter Rollsplitt birgt besonders für Radfahrer und Fußgänger Gefahren", erläutert der Bauamtsmitarbeiter Thomas Pielke und bittet die Autofahrer deshalb um Rücksichtnahme gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.

Nach etwa einer Woche wird der noch lose Splitt an den jeweiligen ausgebesserten Stellen wieder aufgenommen.