Wochenend-Wetter : Auf Föhr und Amrum wird es stürmisch

Ob der Schnee bis zu den Inseln vordringt, ist noch ungewiss. Der Fährfahrplan wird wegen des Niedrigwassers geändert.

Föhr/Amrum | Schon am Freitagnachmittag drehte der Wind ordentlich auf und die Wetterdienste sind sich einig: Am Wochenende wird es stürmisch auf den Inseln. Böen sollen am Sonnabend bis zu acht und am Sonntag bis zu neun Windstärken erreichen. Weiterlesen: Jörg Ca...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.