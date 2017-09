Auf Amrum : Auf den Spuren der Dubliners

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

28.Sep.2017

Das Irish-Folk-Trio „The Stokes“ wandelt auf den Spuren der legendären Dubliners. Enstprechend war die Stimmung, die Jörg Gleba, Kevin Sheahan und Roland Noack ins Norddorfer Gemeindehaus zauberten. Die drei, die seit mehr als zehn Jahren auf Tour sind und über 700 Konzerte auf dem Buckel haben, mögen es ursprünglich: ehrliche Musik statt harmonische Aufbereitung für den Massengeschmack. Und so erlebte das Publikum traditionellen Irish Folk.

Bereits bei ihrer Amrum-Premiere im vergangenen Jahr hatten die Musiker an gleicher Stelle begeistert. Das hatte sich scheinbar herumgesprochen, denn mit fast 300 Zuschauern war das Gemeindehaus proppenvoll. Und die hatten ihren Spaß: Irland-Bilder wurden an die Wand projiziert und das Bier floss in Strömen – es herrschte Pub-Atmosphäre. Knapp drei Stunden hielten „The Stokes“ durch, die am Ende mit tosendem Applaus belohnt wurden.