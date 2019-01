Föhr : Auf den Spuren alter Geheimnisse

Die Föhrer Autorin Sabine Nielsen liest im Clubraum der Klinik „Sonneneck“ aus ihrem zweiten Föhr-Krimi „Die Frau des Marschbauern“.

von ib

25. Januar 2019, 17:43 Uhr

Am kommenden Freitag, 1. Februar, liest die Föhrer Autorin Sabine Nielsen ab 19 Uhr im Clubraum der Klinik „Sonneneck“ aus ihrem zweiten Föhr-Krimi „Die Frau des Marschbauern“.

Amelie Brodersen, die Frau eines Marschbauern, verschwand 1954 spurlos auf Föhr. Was damals auf dem einsamen Hof geschah, wurde nie aufgeklärt. Die Geschichte nimmt noch einmal Fahrt auf, als ein Brief aus dieser Zeit bei den Schwestern Ruth und Willa in Wyk auftaucht.

Können die beiden Detektiv spielenden Damen im fortgeschrittenen Alter das Geheimnis nach Jahrzehnten noch lösen? Sie machen sich auf und folgen den Spuren längst vergessener Geheimnisse.