Hospizgruppe Amrum : Auf Amrum: Niemand soll einsam sterben

Die Hospizgruppe Amrum begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg. Doch werde das Angebot noch zu selten genutzt.

18. Januar 2022, 11:28 Uhr

Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt und das Altern. Jeder Mensch wird mit ihm früher oder später konfrontiert, und dies nicht erst beim eigenen Sterben, sondern bereits, wenn die Großeltern, die Eltern, Verwandte, Geschwister oder Freunde und gute Bekannte aus dem Leben scheiden. Doch wie geht man mit dem Tod um? Wie verliert er seinen Schrecken und wie kann man sein Ableben möglichst angenehm gestalten?

Ich weiß, dass es doch viele Menschen gibt, die einsam sterben. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

„Ich weiß, dass es doch viele Menschen gibt, die einsam sterben“, sagt Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin der Hospizgruppe Amrum. Diese gehört zur 2007 gegründeten Hospiz Initiative Amrum Föhr. Schüler-Seiffert ist ebenso Pflegefachkraft mit Weiterbildung in Hospizarbeit wie Annette Günther und Martina Ott. Unterstützt wird die Gruppe weiterhin durch die Pastorin Martje Brandt, die Ärztin Dr. Claudia Derichs und die Leiterin der Diakoniestation Amrum, Andrea Papenburg.

Wir sind schon länger aktiv, aber uns kannte niemand. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

„Wir sind schon länger aktiv, aber uns kannte niemand“, sagt Schüler-Seiffert. 2015 absolvierte sie ihre Ausbildung, Günther bereits zwei Jahre zuvor. „Wir waren vier Leute, aber durch zwei Weggänge ist das ganze eingeschlafen“, sagt Schüler-Seiffert. Nun soll die Gruppe aus dem Winterschlaf erwachen. Vier Begleitungen hat die Hospizgruppe bereits übernommen. Wenn es nach Schüler-Seiffert geht, sollen es mehr werden. Sie kennt aber auch die Herausforderungen.

Es ist ein bisschen schwierig auf den Inseln Außenstehende reinzuholen in den Familien. Vor allem, wenn es um ein so brisantes Thema wie den Tod eines Angehörigen geht. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

„Es ist ein bisschen schwierig auf den Inseln Außenstehende reinzuholen in den Familien. Vor allem, wenn es um ein so brisantes Thema wie den Tod eines Angehörigen geht“, sagt Schüler-Seiffert. Sie sei froh, wenn es gut funktioniere. „Aber manchmal braucht man externe Hilfe, weil man mit der Situation überfordert ist. Auch in der Familie.“ Denn die Gruppe hilft nicht nur Alleinstehenden, sondern auch in Familien, wenn es um das Thema Tod geht. „Es gibt viele Menschen, die das Gefühl haben, dass sie das Thema Tod nicht mit ihren Angehörigen besprechen können“, erläutert Schüler-Seiffert. Genau dafür sei man da. „Wenn jemand mal sein Herz ausschütten will, sind wir die richtigen Ansprechpartner.“

Man sollte uns früh einbinden. Es ist wichtig, den Menschen zu kennen, damit man ihn begleiten. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

Wünschenswert sei ein frühzeitiger Kontakt. „Man sollte uns früh einbinden. Es ist wichtig, den Menschen zu kennen, damit man ihn begleiten kann. Wir wollen wissen, was der Mensch möchte und welche Bedürfnisse er hat“, sagt die Hospizbegleiterin. Häufig werde man erst im letzten Moment kontaktiert.

Es hilft nichts, wenn wir die letzten drei Tage am Bett sitzen. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

„Es hilft nichts, wenn wir die letzten drei Tage am Bett sitzen. Das würden wir zwar machen, aber wir würden Menschen gern länger begleiten“, betont Schüler-Seiffert. Auch den Familien biete man Hilfe an. „Der Sterbende steht bei uns im Mittelpunkt, aber wir helfen auch bei der Trauerarbeit, auch wenn wir noch keine Ausbildung dafür haben. Aber wer einen Menschen auf seinem letzten Weg begleiten kann, kann auch Trauerarbeit leisten“, ist Schüler-Seiffert überzeugt.

Es gibt auch harte Fälle. Das muss jeder für sich entscheiden. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

Wird Kontakt aufgenommen, führt Schüler-Seiffert das Erstgespräch. Sie schaut, wer aus der Gruppe am besten passt – und sich die Begleitung zutraut. „Es gibt auch harte Fälle. Das muss jeder für sich entscheiden“, betont sie. Unter anderem habe man den Kontakt zu einer Hospizbegleiterin auf Föhr, die sich auf Kinder spezialisiert habe. „Das ist noch einmal ein ganz anderes Thema und ich bin froh, dass ich jemanden habe, den ich da ansprechen kann“, sagt Schüler-Seiffert.

Besuchsdienst, um Kontakte aufzubauen

Die Hospizgruppe will aber nicht nur abwarten, sondern aktiv auf sich aufmerksam machen. „Es ist gut, dass wir die Pastorin dabei haben. Sie führt viele Gespräche, kennt die Menschen und kann vermitteln“, betont Schüler-Seiffert. Zudem habe man einen Besuchsdienst gestartet. „Da geht es nicht direkt um unsere Arbeit, sondern darum, Menschen in einem bestimmten Alter kennenzulernen und uns zu zeigen“, erläutert Schüler-Seiffert.

Als Rentnerin habe ich jetzt die Zeit. Ich kann sie geben und kann sie mir nehmen. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

„Ich komme aus der Pflege und habe gedacht, dass es ein anderer Ansatz ist, Menschen zu begleiten“, erläutert Schüler-Seiffert ihren Schritt zur Hospizarbeit. Hilfestellung und Zeit seien die wichtigsten Faktoren. „Als Rentnerin habe ich jetzt die Zeit. Ich kann sie geben und kann sie mir nehmen“, betont die Hospiz-Koordinatorin. Denn sie ist überzeugt: „Es muss nicht sein, dass man einsam und allein stirbt: Es gibt genug Möglichkeiten aufgefangen zu werden.“

Leider haben wir noch keinen Mann davon überzeugen können, die Ausbildung zu machen. Kirsten Schüler-Seiffert, Koordinatorin Hospizgruppe Amrum

„Leider haben wir noch keinen Mann davon überzeugen können, die Ausbildung zu machen“, bedauert Schüler-Seiffert. Denn manchmal sei es für Männer vielleicht einfach, gewisse Themen mit einem Mann zu besprechen. „Wir könnten daher auch gut mal eine männliche Begleitung gebrauchen, aber bisher ging es auch so“, betont sie. Wer Interesse hat, kann sich für die Ausbildung anmelden. „Der aktuelle Kursus, der dieses Jahr starten soll, ist bereits voll, aber man kann sich unverbindlich vormerken lassen“, betont Schüler-Seiffert.