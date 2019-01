Föhr : Atemberaubende Artistik in Wyk

Der „Circus Mytilus“ und das Circusprojekt Waldoni aus Darmstadt präsentieren ein gemeinsames Programm.

von ib

02. Januar 2019, 17:16 Uhr

Wyk | Auch in diesem Jahr findet in der ersten Januarwoche das traditionelle Treffen des Föhrer Kinder- und Jugendzirkus „Circus Mytilus“ mit dem Circusprojekt Waldoni aus Darmstadt statt. Nach intensiven Workshops werden die mit dem Partnerzirkus erarbeiteten Nummernam kommenden Freitag, 4. Januar, in der Nationalparkhalle in einer öffentlichen Show gezeigt. 50 Artistinnen und Artisten im Alter von acht bis 21 Jahren präsentieren in einer rund zweistündigen Vorstellung unter dem Titel „So ein Zirkus...“ Artistik am Boden und in der Luft, Jonglage in allen Variationen und vieles mehr. Beginn ist um 19 Uhr.