Föhr : Atemberaubende Artistik

Werkstattaufführung der Zirkusse „Mytilus“ und „Waldoni“ sorgen für Begeisterung in der Wyker Nationalparkhalle.

„Ich würde wahrscheinlich sterben, wenn mein Kind dort oben am Trapez turnen würde.“ Einer Besucherin der Werkstattaufführung „So ein Circus“ in der Wyker Nationalparkhalle standen fast die Haare zu Berge, als die Akteure des Föhrer Kinder- und Jugendzirkus „Mytilus“ und des Zirkus-Projektes „Waldoni“ aus Darmstadt in luftiger Höhe mit waghalsigen Akrobatiknummern aufwarteten.

Das Darmstädter Projekt ist schon seit Jahren eng verbunden mit dem „Circus Mytilus“, einer Arbeitsgemeinschaft der Wyker Eilun-Feer-Skuul und der Grundschule Föhr-Land. Der „Circus Waldoni“ assistierte den Föhrern bereits bei ihren ersten Akrobatikschritten, und inzwischen zeigen rund 50 junge Föhrerinnen und Föhrer Zirkusnummern, die sich durchaus mit den Leistungen von Profis messen können.

Auch in diesem Jahr lief die Show unter der Regie der Akteure selbst ab, denn Emilia Ganzel hatte wieder die Organisation übernommen. Nach ihrem Abitur hatte die junge Föhrerin beim „Circus Waldoni“ ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und dabei ein Programm auf Föhr auf die Beine gestellt. Inzwischen studiert sie in Heidelberg und hält von dort aus zusammen mit ihrem Föhrer Mitstudenten Fabian Stamer Kontakt nach Darmstadt. Zusammen mit zehn „Waldonianern“ waren sie jetzt nach Föhr gereist, wo sie in gerade einmal drei Tagen gemeinsam mit den Föhrer Zirkusjugendlichen ein komplettes Programm aufbauten. Den Erwachsenen um „Mytilus“-Direktor Rolf Ganzel kamen dabei logistische Aufgaben zu, wie die Organisation der Nationalparkhalle, wobei die Föhr Tourismus GmbH hilfreich zu Seite stand, der Transport der Akteure sowie Ton und Licht. Für Letzteres war wieder Erich Carstens verantwortlich, der als treuer „Mytilus“-Fan eigens aus Hamburg angereist war.

„Für das Einstudieren jeder Nummer standen gerade einmal zweieinhalb Stunden zur Verfügung“, machte Emilia Ganzel, die gemeinsam mit ihrem Vater Rolf das Publikum in der voll besetzten Halle begrüßte, deutlich. Von Vorteil war, dass der „Circus Mytilus“ jeweils freitags probt und die meisten Akteure so gut trainiert sind. Bei dieser Aufführung hatten aber auch einige ganz kleine Akrobaten ihr Zirkusdebüt, die dafür dann auch Extrabeifall einheimsen konnten.

Im der knapp zweistündigen Vorstellung zeigten dann rund 40 Föhrer und zehn Darmstädter ein rasantes Programm. Jonglieren, Einrad-Fahren, Spielen mit dem Diabolo und der Aufbau von Menschenpyramiden waren Teile der Vorstellung. Dazu kamen Luftnummern, die allen Zuschauern beinahe den Atem raubten. Wo untrainierte Menschen wie nasse Säcke am Luftring gehangen hätten, zeigten die jungen Akrobaten schier unglaubliche Leistungen. So war es auch kein Wunder, dass das Publikum seiner Begeisterung lautstark Luft machte. Gerne hätte es noch eine Zugabe gehabt, doch die Akteure hatten an diesem Abend alles gegeben. Alle, die süchtig nach Zirkusvorstellungen sind, können sich freuen: Im Sommer ist eine weitere „Mytilus“-Vorstellung geplant.