Reissender Absatz : Ansturm auf das Reederei-Gebäude

vergrößern 1 von 1 Foto: bos 1 von 1

Seit Juli hingen die Ergebnisse von Harald Bickels Fotoprojekt „Jeden Tag ans Meer“ in den Ausstellungsräumen des Reedereigebäudes am Wyker Hafen. Mehr als 5500 Besucher konnten sich von dem Versuch des Künstlers überzeugen, über den Zeitraum eines Jahres, die sich täglich ändernde Stimmung der Föhrer Küste einzufangen, die er, mit dem Smartphone aufgenommen, auf schallplattengroßen Plattendruck bannte. Jetzt wurden die Bilder an Besucher verschenkt.

Ein klein wenig wurde Bickel von dem Ansturm, der ihn schließlich erwarten sollte, überrascht. Denn zu Beginn der Verschenkaktion standen bereits etwa 150 Menschen vor den Ausstellungstüren Schlange. „Ich hatte zwei Nachmittage für die Aktion vorgesehen, aber die Nachfrage war derart groß und der Ablauf lief so reibungslos, dass wir nach nur zwei Stunden fertig waren. Auch die Menge der Besucher war fast optimal, denn nur den letzten zehn musste ich leider sagen, dass alle Fotos vergeben waren.“

Bereits zwei Stunden vor der Eröffnung war Anika Keil aus Greifswald vor Ort. „Ich wollte unbedingt sicher gehen, dass ich „mein“ Bild bekomme. Während meines Urlaubs auf Föhr war ich dreimal in der Ausstellung und jedes Mal hatte ich einen anderen Favoriten. Genommen habe ich jetzt eine Morgenstimmung mit Regenbogen, und ich hätte es auch gekauft oder Geld gespendet, aber es ist natürlich auch super, dass ich es so mit in meine Heimat nehmen kann.“ Genau dies war eine der Intentionen der Geschenkaktion, sagt Bickel: „Ich wollte zum Einen, dass die Bilder über die gesamte Republik verteilt werden, und zum Anderen, dass wirklich jedermann ein Objekt bekommen kann. Und die Personen sollten selbst entscheiden, welchen Wert das jeweilige Bild für sie hat. Der Sechsjährige nagelt es vielleicht an die Kinderzimmerwand, die Mutti hängt es ins Wohnzimmer und der Vater seines aufs Klo“.

Viele Besucher wählten, falls denn das Datum noch nicht vergeben war, ihren Geburtstag als Wunschmotiv. „Ich hatte schon im Vorfeld daran gedacht, was wohl mit dem Foto vom 29. Februar passieren würde, denn 2016 war ein Schaltjahr. Und es kam tatsächlich so, ohne dass wir etwas arrangieren mussten, dass eine Dame dieses Bild erhielt und tatsächlich an diesem Tag Geburtstag hatte – einfach super.“

Ein weiterer Grund für die Ausstellungsidee war der Umgang mit unterschiedlichen Zielgruppen. „Ich habe vom ersten Tag des Fotojahres das jeweilige Bild auf Instagram online gestellt und den 600 Followern präsentiert, die ich dort habe. Dort erhielt ich natürlich völlig andere Reaktionen als später in der Ausstellung, bei der der Betrachter alle 366 Ergebnisse vor sich hat.“

Nach rund zwei Stunden war dann das letzte Bild verschenkt und Bickel resumierte kurz: „Alles weg – wunderbar“. Pläne für die Zukunft hat Harald Bickel auch schon im Fokus: „Das nächste Projekt ist etwas „abgehobener“ und befasst sich mit Drohnenfotografie. Also Föhr von oben. Wenn die nächste Aktion auch nur ansatzweise so gut läuft, wie die in diesem Jahr, gerade was das Crowdfunding und die tolle Zusammenarbeit mit den Sponsoren angeht, kann ich hochzufrieden sein“.

von bos

erstellt am 29.Aug.2017 | 19:30 Uhr