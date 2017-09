TSV Amrum : „Anstoß“ für den Kunstrasenplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Sje 1 von 1

Schon vor dem offiziellen Beginn war oberhalb des Mühlenstadions viel los. Zahlreiche Mitglieder des Vereins, Sportinteressierte, Förderer und Gäste kamen zusammen, um gemeinsam den neuen Kunstrasenplatz einzuweihen. Nach seiner Begrüßung auf dem neuen Grün gab Stephan Dombrowski, Vorsitzender des TSV Amrum, einen Ausblick darauf, wie der Kunstrasenplatz in Zukunft genutzt werden kann und wird: „Nicht nur für die Fußballer soll das neue Grün genutzt werden. Die Multifunktion des Bodenbelags macht auch Veranstaltungen wie Konzerte, Trachtentanz, Auftritte der Blaskapelle oder andere besondere Events möglich. Auch die Besucher des Jugendzentrums können ihre Freizeit hier aktiv gestalten“. Dann galt sein Dank dem Fußballobmann Ralf Hoffmann, der durch sein großes persönliches Engagement dafür gesorgt hatte, Plan und Wunsch nach einem Kunstrasenplatz so schnell in die Tat umzusetzen.

Hoffmann ergriff selbst das Wort und berichtete von den Anfängen des Projekts „Kunstrasen“. Er stellte dar, wie das etwa 140 000-Euro-Projekt finanziert werden konnte. Demnach wurden zirka 50 Prozent der Summe aus Fördergeldern der AktivRegion Uthlande und des Landessportbundes generiert. Hinzu kamen Spenden des Rotary-Clubs Amrum, der insularen Gemeinden, der Amrum-Touristik und von Heiko Müller, der anlässlich seines runden Geburtstages für den neuen Kunstrasen gesammelt hatte. Zudem nahm der TSV durch das Platzsponsoring weitere Gelder ein und leistete einen Eigenanteil, um das Projekt zu finanzieren. Abschließend rief der TSV-Fußballobmann dazu auf, dass das Platzsponsoring weiterhin fortgesetzt werden wird.

Dann wurde es Zeit für das Rahmenprogramm: Zunächst zeigten die Line-Dancer des Vereins ihr Können. Danach rollte das runde Leder über den Platz: Hier kamen alle jungen und älteren TSV-Kicker und auch die Feuerwehr-Mannschaft zum Einsatz. Den Abschluss bildeten die Trachtentänzerinnen und die Blaskapelle.

Insgesamt kamen etwa 700 Besucher zum neuen Kunstrasenplatz, um sich gleich am Tag der Einweihung ein Bild vom Grün zu machen. Eine rege Beteiligung, die von den Verantwortlichen des TSV Amrum erfreut zur Kenntnis nahmen. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die ihren ehrenamtlichen Beitrag zur Eröffnungsveranstaltung geleistet haben“, sagte Stephan Dombrowski denn auch am Folgetag stellvertretend für den TSV-Vorstand. Denn auch einen Tag später war die Einweihung allerorts ein wichtiges Gesprächsthema.