Konzert in Norddorf : Ana-Marija Markovina kommt nach Amrum

Pianistin spielt Werke von Carl Philipp Emanuel Bach und Modest Mussorgsky.

von Insel-Bote

14. Juli 2019, 12:32 Uhr

Norddorf | Die Pianistin Ana-Marija Markovina spielt am Montag ab 20 Uhr im Norddorfer Gemeindehaus Werke von Carl Philipp Emanuel Bach und Modest Mussorgsky. Markovina bringt Werke Bachs in Verbindung mit Mussorgskys Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“. Das Publikum darf sich auf das Zusammentreffen zweier radikaler Komponisten ihrer Zeit freuen, genial interpretiert von einer Ausnahme-Künstlerin. Karten an der Abendkasse und im Vorverkauf in allen Büros der Amrum-Touristik. Nach der Veranstaltung wird ein kostenloser Shuttle-Service über die Insel angeboten.