Föhr : Amt veröffentlicht Treibjagd-Termine

Viele Haustierbesitzer würden ihre Tiere an Treibjagdtagen gerne einsperren. Sie können die Termine jetzt auf der Internetseite des Amtes Föhr-Amrum einsehen.

von Petra Kölschbach

19. November 2018, 16:11 Uhr

Im Herbst ist Jagdsaison und damit die Jahreszeit, in der viele Föhrer Tierhalter nervös werden, wenn in der Nähe Schüsse hallen. Katzenbesitzer würden ihren Stubentiger, auch wenn er eigentlich immer am Haus bleibt, an Jagdtagen lieber einsperren, Pferdebesitzer würden gerne Vorkehrungen treffen, damit ihre Tiere auf der Weide nicht in Panik geraten, und Hundebesitzer würden gerne bei ihren Gassirunden die Gebiete, in denen gejagt wird, meiden – wenn sie denn wüssten, wann die Jäger wo unterwegs sind. Dem trägt das Amt Föhr-Amrum jetzt Rechnung. Ab sofort können auf der Internetseite des Amtes, www.amt-foehr-amrum.de, unter „Aktuelles“ alle Treibjagdtermine eingesehen werden, die die Jäger dem Ordnungsamt angezeigt haben.