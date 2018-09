Süddorf : Amrums „geistiges Zentrum“

Im September 1968 wurde die Dörfergemeinschaftsschule eingeweiht. Ein großes Jubiläumsfest gibt es am 1. Dezember.

27. September 2018, 19:04 Uhr

Am 1. Dezember steigt das Fest zum 50-jährigen Bestehen der Dörfergemeinschaftsschule, die inzwischen Öömrang Skuul heißt. Das Organisationsteam steckt mitten in den Vorbereitungen und freut sich auf eine volle Schule. Und weil manche glaubten, sie seien nicht eingeladen, betonen die Organisatoren noch einmal deutlich, dass alle willkommen sind. „Jeder, der sich der Schule verbunden fühlt, ist herzlich eingeladen“, sagt Lehrer Rüdiger Seiffert. „Nicht nur Menschen, die hier ihren Abschluss gemacht haben.“ Also auch Freunde, Bekannte, Förderer, ehemalige Lehrer und Vor-68-er.

Los geht es am 1. Dezember, einem Sonnabend, um 12.30 Uhr mit einem feierlichen Teil, der den 23. September 1968 würdigt, als dieses – wie der Insel-Bote damals schrieb – „geistige Zentrum in strenger Stilistik“ eingeweiht wurde. Dann ist ganz viel Zeit zum Klönen und fürs große Hallo, in Klassenräumen, die dekoriert sind im Stil der 60-er, 70-er, 80-er Jahre – jedes Schuljahrzehnt ist vertreten. Das Orga-Team verrät noch nicht alles, aber so viel: Es gibt eine Theaterrevue und ab 20 Uhr eine Party im „54° Grad Nord“, der Ex-„Kniepe“.