Gute Nachricht : Amrumer Trinkwasser ist sauber

„Zu viel Dünger: Trinkwasser könnte bis zu 45 Prozent teurer werden“ meldete das Bundesumweltamt vor einigen Tagen. Auf allen Karten war Amrum leuchtend rot gekennzeichnet, ganz so als gehöre hier das Trinkwasser zu den am stärksten durch Nitrat belasteten Wassern in Deutschland. Tatsächlich liegt die Nitratbelastung aber 86 Prozent unter dem zulässigen Grenzwert. Die Insel hat in Bezug auf die Trinkwasserversorgung eine Ausnahmestellung in Deutschland. Anders als in vielen Gegenden auf dem Festland bezieht Amrum sein Trinkwasser nicht aus einem Grundwasser, das durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr belastet ist. Gewonnen wird es aus einer Süßwasserlinse in etwa 40 bis 50 Metern unter der Insel, und auch hier nur innerhalb einer Schutzzone, in der kaum belastende Einträge stattfinden.

Die Überprüfung der Qualität ist wie überall im Land auch auf Amrum fest vorgeschrieben: mehrmals im Jahr werden auf der Insel Proben entnommen und vor allem auf ihren Keimgehalt überprüft. „Und einmal im Jahr muss eine umfassende Analyse vorgenommen werden“, erklärt Christoph Hagenbruch, Vorstand der Amrumer Versorgungsbetriebe. „Dabei wird das Wasser entsprechend der Trinkwasserverordnung nach den wichtigsten chemischen, bakteriologischen und physikalischen Parametern untersucht. Also auch auf den Nitratgehalt.“ Diese Vollanalyse fand zuletzt im August 2016 statt. Das Ergebnis: Bei einem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter liegt der Nitratgehalt des Amrumer Trinkwassers bei gerade einmal 7,1 Milligramm pro Liter.

Den Nitratgehalt im Trinkwasser zu messen ist deshalb so wichtig, da Nitrat ab einer gewissen Aufnahmemenge gesundheitsschädlich ist. Bei Säuglingen kann es, so das Bundesinstitut für Risikobewertung, zu Sauerstoffmangel im Blut führen, und bei Erwachsenen krebserregend wirken. Doch auch die Natur leidet unter zu viel Nitrat – Böden können saurer werden, und im Meer kann es zu einer verstärkten Algenblüte führen, die wiederum zu einer Reduzierung der Artenvielfalt beitragen kann.

Wie kommt es aber, dass in Karten, die unter anderem das schleswig-holsteinische Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume veröffentlicht hat, der Insel ein Wert über der zulässigen Grenze von 50 Milligramm pro Liter bescheinigt wird? Christoph Hagenbruch erklärt das so: „Bei diesen Studien wird der gesamte Grundwasserkörper der Insel betrachtet. Der ist auf Amrum aber erheblich größer als der Bereich, in dem wir Trinkwasser fördern. Außerhalb der Trinkwasser-Schutzzone befinden sich tatsächlich Gebiete, in denen die zulässigen Werte weit überschritten werden. Nur ist das für unser Trinkwasser nicht relevant, da der Bereich, in dem wir das Wasser fördern, keine Verbindung zu diesen Stellen hat.“

Hagenbruch erklärt weiter: „Wir haben ein ganz besonders gutes Trinkwasser. Hier gibt es keine Industrie, sondern Waldböden und Dünen. Da kann das Regenwasser ohne schädliche Einflüsse versickern. Wir haben ein sehr weiches Wasser, das in der Handhabung wunderbar ist: es verkalkt keine Kaffeemaschine, es hinterlässt keine Spuren an den Badfliesen. Und der Geschmack ist ganz ausgezeichnet.“

Hagenbruch kann also Entwarnung geben: „Weil der Nitratgehalt nachweislich weit unter dem vorgeschriebenen Grenzwert liegt, sind teure Maßnahmen zu dessen Entfernung aus dem Wasser hier nicht nötig. Das Amrumer Trinkwasser wird also nicht wie an anderen Orten wegen eines zu hohen Nitratgehalts teurer werden.“

von bir

erstellt am 30.Jun.2017 | 13:00 Uhr