Amrumer Lammtage unter neuem Namen: Tolle Stimmung auf der Hüttmannwiese

Tolles Wetter lockte viele Besucher bei den „1. Hüttmanns Lammtagen“ in Norddorf…

von shz.de

03. Juni 2019, 11:01 Uhr

Norddorf | Etwas früher als in den vergangenen Jahren fanden und erstmals unter neuem Namen fanden „Hüttmanns Lammtage“ auf Amrum statt. Der ehemalige Norddorfer Bürgermeister Peter Koßmann eröffnete das Fest an der Seite von Lammprinzessin 2018/19 Heike Marit Carstensen, die Tags darauf zur neuen Lammkönigin gekrönt wurde. In dieser Funktion hat sie nun die ehrenvolle Aufgabe, ein Jahr lang die Region Nordfriesland bei den vielfältigsten Veranstaltungen und Anlässen zu repräsentieren.

Den zahlreichen Besuchern wurde auch in diesem Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm geboten. Dazu zählten neben dem obligatorischen Besuch des Föhrer Oldtimer-Clubs samt Treckerparade durch Norddorf das Kinderprogramm sowie viele Stände zum Bummeln, gucken und einkaufen. Bei der großen Tombola konnten viele attraktive Preise gewonnen werden. Hier kommt ein Teil der Erlöse den Kindern des Inselkindergartens „Flenerk und Bütjen Jongen“ zur Anschaffung neuer Spielgeräte zugute.

Dass das beliebte Lämmer streicheln und Schafe scheren aufgrund der Erkrankung des Schäfers kurzfristig abgesagt werden musste, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Für die musikalische Unterhaltung sorgten zunächst DJ Olli und am Nachmittag der Amrumer Shantychor und die Amrumer Kindertrachtengruppe, die von einigen erwachsenen Damen der Trachtengruppe unterstützt und begleitet wurden.