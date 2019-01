Wittdün : Amrum-Touristik zieht um

Die Tourismus-Organisation residiert künftig im Reederei-Gebäude. Am Donnerstag kann es deshalb zu Störungen der Telefonanlage kommen.

von ib

22. Januar 2019, 17:35 Uhr

Amrums Tourismus-Chef Frank Timpe und seine Mitarbeiter haben die Umzugskartons gepackt. Die Amrum-Touristik wird in den kommenden Tagen aus den bisherigen Räumlichkeiten der Versorgungsbetriebe am Fähranleger in das Obergeschoss des gegenüberliegenden Reedereigebäudes umziehen. Durch die erforderliche Umstellung und Umleitung der Telefon- und EDV-Anlagen wird es am Donnerstag, 24. Januar, temporär zu Störungen der Gesamtanlage kommen. Die Amrum-Touristik kann dann kurzfristig nicht erreichbar sein. Durch den Umzug wird sich auch die Postanschrift der Amrum-Touristik von „Inselstraße 14 b“ in „Inselstraße 14“ ändern. Alle anderen Kontaktdaten bleiben bestehen.