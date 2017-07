Schneller Erfolg : Amrum: Täter gefasst

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der Einbruch und der Einbruchsversuch in zwei Supermärkte in Wittdün und Norddorf in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli sind aufgeklärt. Christian Kartheus, Pressesprecher bei der Polizeidirektion Flensburg, teilte gestern mit, dass die Täter von der Kriminalpolizei in Niebüll festgenommen werden konnten. Laut der Kripo in Niebüll haben Hinweise aus der Bevölkerung zur schnellen Aufklärung und Ergreifung der Täter beigetragen. Diese befinden sich, so Christian Kartheus, nach der Vernehmung wieder auf freiem Fuß.

von ib

erstellt am 06.Jul.2017 | 15:23 Uhr