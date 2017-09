St.-Clemens-Gemeinde : Amrum hat eine neue Pastorin

vergrößern 1 von 1 Foto: sje 1 von 1

27.Sep.2017

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates der St.-Clemens-Kirchengemeinde auf Amrum, Hans-Peter Traulsen, verkündete die Botschaft: In der von Propst i.V. Holger Asmussen, ehemaliger Pastor an St. Johannis in Nieblum und heute Pastor in Leck, geleiteten Wahlsitzung habe sich der Kirchengemeinderat für Pastorin Martje Brandt aus Pinneberg als neue Inselpastorin entschieden. Martje Brandt hatte sich zuvor, wie auch ihre Mitbewerberin, die Pastorin Dr. Christiane Eilrich aus Lübeck, in einem Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt.

„Seit langem stand der Kirchengemeinderat wieder vor einer Wahl, damit aber vor einer schweren Entscheidung“, berichtet Hans-Peter Traulsen. Denn beide Bewerberinnen hätten sowohl in den Vorstellungsgesprächen als auch in den gehaltenen Gottesdiensten einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Dies habe sich nicht zuletzt in den vielen Rückmeldungen aus der Gemeinde widergespiegelt.

Nach langer, gründlicher Beratung und sorgfältiger Abwägung habe sich der Kirchengemeinderat letztlich einmütig für Martje Brandt entschieden. Traulsen dankte beiden Theologinnen für die Bereitschaft, sich auf das Bewerbungsverfahren einzulassen und wünschte Christiane Eilrich Gottes Segen für die weitere berufliche Zukunft.

Nun freut man sich in der Gemeinde auf die Zusammenarbeit mit der frisch gewählten Pastorin. Wann sie ihren Dienst auf Amrum antreten wird, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. Bis dahin wird Pastorin Thurid Pörksen ihre Arbeit auf der Insel fortführen.

Pastorin Thurid Pörksen hatte im April die Pfarrstelle als Vakanzvertretung kommissarisch übernommen, nachdem Pastor Georg Hildebrandt nach dreieinhalb Jahren Inselleben um die Enthebung von seinen dienstlichen Pflichten auf Amrum gebeten hatte.