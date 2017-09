TSV Amrum : Am Ende ging die Puste aus

vergrößern 1 von 1 Foto: mdo 1 von 1

erstellt am 23.Sep.2017

Die E-Junioren des TSV Amrum wollten im Mühlenstadion gegen den TSV Rot-Weiß Niebüll die ersten Punkte einfahren. Kurz nach dem Anpfiff gerieten die Amrumer aber mit 0:1 in Rückstand. In der Folgezeit drängten die Gäste auf das zweite Tor und die Inselkicker konnten sich bei ihrem Torwart, Louis Märker dafür bedanken, dass es zunächst bei diesem knappen Ergebnis blieb. Gegen Ende der ersten Halbzeit fanden die Amrumer besser in die Partie und glichen aus.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Duell. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr schwand die Kraft der Insulaner. Das machten sich die Gäste aus Niebüll, die im Durchschnitt etwa ein Jahr älter als die Hausherren waren, zunutze und entschieden die Partie letztlich klar mit 4:1 für sich. Trotz der zweiten Niederlage im zweiten Spiel waren die Trainer mit dem Kampfgeist und der Einsatzbereitschaft ihrer Mannschaft zufrieden. Nächster Gegner der TSV-Kicker ist die SG Langenhorn/Enge. Im dritten Anlauf wandern dann vielleicht die ersten Zähler auf das Amrumer Punktekonto.

Für die E-Junioren standen Louis Märker, Matthies Bendixen, Jakub Manka, Daniel Kruggel, Rune Claußen, Nico Engels, Moritz Kruggel, Till Klein, Elija Adolph, Matthis Bäder und Jonathan Hansen auf dem Platz.