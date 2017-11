Vermisst : Alu-Boot vom Ankerplatz verschwunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

von ib

erstellt am 28.Nov.2017 | 18:00 Uhr

Seit Montag, 27. November, vermisst der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) eines seiner Alu-Boote. Das Boot war auf der Nordseite der Insel in Höhe „Lonke“ geankert worden, berichtet der Leiter der Wyker Polizeistation, Udo Höfer. Am Montagmorgen war es dort verschwunden. Das Boot ist alufarben, hat einen Außenbordmotor und die Aufschrift des LKN. Seinen Wert beziffert Höfer auf mindestens 20 000 Euro. Die Polizei in Wyk, ✆ 04681/758980, hofft nun auf Hinweise.