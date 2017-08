Kleiner Mittelaltermarkt : Altes Handwerk wird lebendig

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

Historische Gewerke stehen ab morgen, Dienstag (29.), im Wyker Friesenmuseum im Mittelpunkt. Dann findet auf dem Gelände am Rebbelstieg wieder der „Kleine Mittelaltermarkt“ statt, bei dem die Akteure im Museumsgarten ihre Waren anbieten und Aktionen zum Mitmachen veranstalten. Etwa beim Schmieden, Punzieren, Seife herstellen oder Filzen. An mehreren Tagen wird auch im Lehmofen gebacken. Bis zum Sonntag, 3. September, können Besucher täglich von 10 bis 17 Uhr selbst Hand anlegen und einen Einblick in das frühere Leben bekommen.

von ib

erstellt am 28.Aug.2017 | 10:30 Uhr