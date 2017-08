Musik auf Amrum : Alter Chor mit neuen Liedern

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

Bereits seit 22 Jahren lädt der Amrumer Shantychor regelmäßig zu Unterhaltungsabenden in das Norddorfer Gemeindehaus ein. Am morgigen Mittwoch, 30. August, steht um 20 Uhr der nächste stimmungsvolle Abend auf dem Programm. Die Besucher können sich auf ein zweistündiges Konzert freuen. Zudem wollen die Sänger ihre neue CD „Skap üüb strun“ vorstellen. „Schiff am Strand“ lautet der friesische Titel übersetzt, und so lautet auch der Titelsong der CD, auf der der Chor 21 neue Shanties und Lieder von der Seefahrt – überwiegend in englischer Sprache – vorstellen will.

von ib

erstellt am 29.Aug.2017 | 08:30 Uhr