Föhr : Alte Pastoren, alte Musik und die Schönheit der Meere

Die Volkshochschule bietet nächste Woche wieder mehrere Veranstaltungen an. Sie finden in Alkersum und Wyk statt.

von ib

08. Februar 2019, 18:48 Uhr

wyk | Die Föhrer Volkshochschule (VHS) bietet in der kommenden Woche wieder mehrere Veranstaltungen an. Am Montag, 11. Februar spricht der Archivar der Ferring-Stiftung, Reinhard Jannen, in der Reihe „Wissen macht klug“ über „Das Leben eines Inselpastors im 18. und 19. Jahrhundert“. Der Vortrag findet in der Ferring-Stiftung in Alkersum statt und beginnt um 16 Uhr.

Am Mittwoch, 13. Februar, gibt es wieder einen VHS-Filmabend im Reederei-Gebäude am Hafen. Ab 19 Uhr wird Richard Attenboroughs „The Blue Planet“ in der englischen Originalfassung gezeigt.

Auch in diesem Jahr gibt es im VHS-Programm eine Musikreihe mit Martin Bruchwitz. An vier Donnerstagen, jeweils ab 19 Uhr, spricht der Kantor von St. Nicolai in der Eilun-Feer-Skuul über die „Meister des Barocks“.

Die Föhrer Lesestunde findet am Sonnabend, 16. Februar, mit Volkert Faltings statt. Beginn im Reederei-Gebäude am Hafen ist um 16 Uhr.