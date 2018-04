Konzerte auf Amrum : Alte Bekannte und eine Premiere

Stimmungs-Garanten: Musiker von Cab Trouble rocken die Maus / Vater-Tochter-Duo feiert gelungenen Insel-Einstand.

von Peter Schulze

23. April 2018, 08:30 Uhr

Gleich zwei Events luden in der „Blauen Maus“ zum Zuhören und/oder Tanzen ein. So sorgten die Stimmungsgaranten „Cab Trouble“ mit ihrem bewährten Blues und Soulin’ Shuffle für gute Laune. Trat die Band auf Amrum bisher nur als Trio auf, war jetzt Verstärkung mit angereist. Neben Sänger und Gitarrist Eckhart Feldmann, Bassist Rudolf Fromeyer und Schlagzeuger Jan Molge waren Jens Bartuleit am Keyboard und Marc Hüneke als Sänger mit von der Partie. In dieser Kombination präsentierte die Band Soul, Blues und Shuffle in altgewohnter Manier und Marc Hüneke begeisterte mit seiner Stimme. „Die Idee, dass ich mit nach Amrum sollte, entstand spontan und kurzfristig“, verriet Hüneke. Nur einmal habe man gemeinsam geprobt. Eines hat sich nicht geändert: CDs gibt es von „Cab Trouble“ nicht. Aber unterwegs sind die Musiker immer irgendwo im deutschen Norden.

Weitere musikalische Besucher waren das Vater-Tochter-Duo Edgar Rebel und Marie Sturm, kurz Edgar und Marie. Mit ihren prägnanten Stimmen, Akkordeon, Klavier, Mundharmonika und Gitarre sind sie bereits seit zehn Jahren gemeinsam musikalisch unterwegs. Auch in Österreich, der Schweiz, in Dänemark, Spanien und England waren sie bereits zu Gast. Der Auftritt auf Amrum war für beide allerdings eine Premiere.

Das Duo versteht sich selbst als fahrendes Volk, nicht als Rockband oder Liedermacher. Sie interpretieren eigene Songs und Stücke aus den 1960-er und 1970- er Jahren auf ihre ganz eigene Weise. „Musik machen ist für uns nicht Beruf, sondern seit frühester Kinderzeit Berufung“, erzählen beide. Edgar lernte früh Gitarre spielen, es folgten eigene Songs und die Gründung einer Rock’n’ Roll-Band. 1990 startete er in Berlin Projekte in verschiedenen Bands und gründete ein eigenes Plattenlabel. Seit 2009 ist er regelmäßig mit Tochter Marie auf Tour.

Marie erhielt schon früh Klavier- und Gesangsunterricht und sang in einem Gospelchor. Zwei CDs des Duos sind bereits erschienen. Die aktuell wurde mit der Produzentenlegende Stuart Epps in England aufgenommen. Epps hat schon mit Musikergrößen wie Led Zeppelin, Oasis, Elton John oder Eric Clapton zusammengearbeitet und war begeistert von den „leidenschaftlich, aussagekräftig und gefühlvoll gesungenen und geschriebenen Songs“ des Duos.