Vor 50 Jahren auf Amrum : Als das Friesendorf Nebel knapp an einer Katastrophe vorbeischrammte

Ein Großbrand im eng mit Reetdachhäusern bebauten Nebeler Ortskern vernichtete ein Promi-Lokal.

Nebel/Amrum | Ein schmuckes altes Reetdachhaus stand einst am Waasterstigh in Nebel, in diesem Haus befand sich das Restaurant „Ekke Nekkepenn“. Eigentümer und Betreiber waren Thea und Heinrich Andresen. Oma „Retje“ Henriette Henningsen hatte das Haus ihrer Enkelin Thea überlassen. Der Vertrag wurde am 14. November 1947 mit angereistem Notar von der Nachbarinsel Fö...

