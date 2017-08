Amrum : Allgäuer Dinkel für Nebeler Mühle

vergrößern 1 von 2 Foto: kta 1 von 2

Bei echt friesischem (Sommer)-Wetter rollten die Planwagen der Ehepaare Rickert und Kästle jetzt in Wittdün von der Fähre. Über 1000 Kilometer haben die vier leidenschaftlichen Kutscher mit ihren Pferdewagen in den letzten sechs Wochen zurückgelegt – vom Allgäu bis nach Amrum (wir berichteten).

Tapfer waren die Vierbeiner, zwei Isländer und zwei Haflinger, die ganze Strecke gelaufen, die Fährüberfahrt mussten sie dann in Pferdetransportern verbringen. In Wittdün angekommen, wurden die Tiere, nachdem sie zum ersten Mal Inselluft geschnuppert hatten, angespannt. Das kühle Nass machte den weitgereisten Zwei- und Vierbeinern nichts aus. „Hitze hatten wir wirklich genug und so sind auch keine Mücken und Fliegen unterwegs“, wussten die beiden Ehepaare dem Wetter sogar etwas Positives abzugewinnen.

Begrüßt wurden sie vom Vorsitzenden des Amrumer Mühlenvereins, Volker Langfeld, der eigens mit Trecker und Heuballen nach Wittdün gekommen war, um den Treck auf seinen letzten Kilometern zu begleiten. „Unglaublich“, „Das ist ja Wahnsinn“ „Was für eine Idee“ – die Zuschauer am Fähranleger waren begeistert und fragten viele Fragen, die in beharrlicher Ruhe beantwortet wurden. „Ich hatte auch schon immer vor, eine Alpenüberquerung mit Pferd zu machen“, erzählte eine Urlauberin und bekam nur ein spontanes „Nicht Reden, einfach machen und warten Sie nicht zulange“, beherzt zurück.

Nach dem Ortsschild warteten noch sechs Islandpferde-Reiterinnen und eine Fahrerin mit ihrer kleinen Shetty-Kutsche, um die beiden großen Planwagen zu begleiten. Trotz des Schietwetters freuten sich alle, dabei zu sein. „Wer für uns Amrumer über 1000 Kilometer mit dem Pferdewagen zurücklegt, den können wir ja wohl die kleine Strecke noch begleiten“, sagte eine Insulanerin und lächelte unter ihrer triefend nassen Reitkappe.

Ziel der Prozession war die Nebeler Windmühle, denn dorthin wollten die Rickerts mit ihrem Pferdewagen einen Sack Getreide liefern – ganz wie in alten Zeiten, nur auf einem endlos weiteren Weg. An der Mühle wurden die Reisenden schon von einigen Neugierigen erwartet. Darunter auch der Amrumer Tourismus-Chef Frank Timpe „Was für ein tolles Ereignis“, meinte er. Die Begeisterung war groß und wurde nur von den immer noch starken Regengüssen etwas gedämmt.

Mit großer Freude überreichte Martin Rickert dann den Sack Dinkel, wegen dem er und seine Mitstreiter diese ganze lange Reise gemacht hatten: Er, seine Frau Bettina, Moni und Hans Kästle und die vier Pferde Hrafnkatla, Stjarna, Britta und Noris. Noch zwei Wochen bleiben sie auf Amrum und erholen sich von ihrem Abenteuer.

Geschichten gibt es genug zu erzählen und wer mehr darüber wissen möchte, wie die abenteuerliche Reise verlaufen ist, kann auf ihrem Blog, mit-zwei-ps-durch-deutschland.blogspot.de, vorbeischauen.