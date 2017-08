Föhr on Fire : Alles neu – aber nicht alles besser

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian von Stülpnagel 1 von 1

Jedes Jahr am Hafenfest-Sonnabend wird der Himmel über Wyk bunt – beim Musikfeuerwerk Föhr on Fire. Doch bei dessen zwölfter Auflage war einiges anders, hatte Tourismus-Chef Jochen Gemeinhardt doch in diesem Jahr den Anbieter gewechselt. Der Lübecker Feuerwerker Mirco Lorkowski zeichnete am Sonnabend erstmals für das Himmelsspektakel verantwortlich und ließ eine Viertelstunde lang bunte Lichteffekte über dem Hafenstrand tanzen. Da entfalteten sich riesengroße, wunderschöne Pusteblumen, schwammen bunte Lichter auf dem Wasser, stiegen Raketen in vielen Farben auf, regnete es Gold auf die vielen Tausend Zuschauer. Dazu die Musik, die Lorkowski für diese Show zusammengestellt hatte, poppige, teils sphärische Instrumentalklänge. „Eine abenteuerliche Reise“ hatte der Feuerwerker das Ganze überschrieben, und angekündigt: „Das ergibt eine komplette Geschichte“.

Doch von der Musik bekamen viele im Publikum nur wenig mit. Dabei hatte Jochen Gemeinhardt am Tag vor dem Feuerwerk angekündigt, dass durch fünf statt bisher zwei Lautsprechertürme die Beschallung wesentlich besser werden würde, als in den Vorjahren. Doch etliche Zuschauer, die das Feuerwerk von ihren Stammplätzen auf dem Hafengelände oder am Strand anschauten, klagten nachher, dass sie im Gegensatz zu den Vorjahren dieses Mal die Musik kaum hörten. Andere beschwerten sich darüber, dass es aus den Boxen brummte oder wummernde Bässe alles überlagerten.

Und auch das Feuerwerk selbst stieß auf geteilte Resonanz. „Super, der hat sich richtig viel Mühe gegeben, und die Musikstücke waren toll“, freute sich ein Föhrer Paar. „Das Feuerwerk hat mir viel besser gefallen, als die in den letzten Jahren“, meinte ein anderer Insulaner. „Na ja, geht so“, kommentierte dagegen ein Wyker. Und eine Frau aus Niedersachsen, die „Föhr on Fire“ zu ersten Mal erlebte, war ziemlich enttäuscht. „Der versprochene Gänsehauteffekt blieb bei mir komplett aus“, sagte sie. Außerdem hätten Musik und Lichteffekte nicht zusammengepasst. „Für mich war das kein Musikfeuerwerk, sondern ein Feuerwerk mit irgendwelcher Musik“, lautete die vernichtende Kritik der Föhr-Besucherin.

von Petra Kölschbach

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:15 Uhr