kabarett auf den Inseln : Alles muss perfekt sein

Der Kabarettist Florian Schroeder beweist sich auch in seinem aktuellen Live-Programm „Entscheidet Euch“ als Meister seines Fachs: Virtuos bewegt er sich zwischen Kabarett und Comedy, zwischen Politik und Philosophie. Schroeder stellt sich den wichtigen Fragen unserer Zeit. Jeden Tag treffen wir 100 000 Entscheidungen: Ausgehen oder Zuhause bleiben? Mieten oder kaufen? Heiraten oder trennen? Da muss man ja verrückt werden. Alles muss perfekt sein, der Job, das Aussehen, die Freizeit.

Am morgigen Montag, 31. Juli, gastiert Florian Schroeder im Norddorfer Gemeindehaus, am Mittwoch, 2. August, im Wyker Kurgartensaal. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Auf Amrum gibt es Karten im Vorverkauf in allen Büros der Amrum-Touristik. Zu dieser Veranstaltung (und zurück) fährt ein Sonderbus, 19 Uhr ab Wittdün, 19.10 Uhr ab Nebel. Für die Veranstaltung in Wyk gibt es Karten an der Abendkasse und im Vorverkauf bei allen Föhrer Tourist-Informationen und unter www.foehr.de.

von ib

erstellt am 30.Jul.2017 | 08:30 Uhr