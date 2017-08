Auf Amrum : Alles dreht sich um die Sicherheit

vergrößern 1 von 1 Foto: sje 1 von 1

Wie laufen Einsätze der Feuerwehr ab? Und wie die von Polizei und anderen Einsatzkräften? Beim Tag der Sicherheit auf dem Nebeler Sportplatz hatten große und kleine Besucher die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und die Amrumer Rettungsdienste und die Feuerwehr einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Alle waren sie da – die Polizei, der Rettungsdienst und die Amrumer Notärzte mit ihren Fahrzeugen, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Freiwillige Feuerwehr Nebel, die auch Ausrichter und Gastgeber dieser Veranstaltung war.

Ortswehrführer Oliver Ziegler stimmte die zahlreichen Besucher in seiner Begrüßung auf das Kommende ein und kündigte die Demonstration einer Fettbrandexplosion an. Auch den Höhepunkt erwähnte Ziegler: „Wir werden eine Verkehrsunfallübung, in der ein Auto aufgeschnitten und eine Person gerettet werden muss, simulieren“.

Viel war los an den einzelnen Ständen, wo Notärzte, Rettungssanitäter und Polizisten allen Fragenden Rede und Antwort standen. Feuerwehr-, Polizei- und Rettungswagen wurden von den Kindern bestürmt, denn wann darf man da sonst schon mal rein?

Beim Infostand der Polizei waren die Schutzausrüstungen und die „Rauschbrillen“, die eindrucksvoll den Zustand der Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen simulieren, die Anziehungspunkte. Das DRK informierte mit Wolfgang Schulte und seiner Assistentin Marie Zawieja über Erste-Hilfe-Maßnahmen, und die Besucher hatten die Möglichkeit, selbst an einem Dummy eine Herz-Lungen-Wiederbelebung zu üben. Ein weiterer wichtiger Baustein des insularen Rettungsdienstes konnte von den Besuchern allerdings nur in der Luft bestaunt werden. Zwar sollte der Rettungshubschrauber an diesem Tag der Sicherheit ebenfalls als Teilnehmer dabei sein, dieses war aber aufgrund eines realen Einsatzes auf Amrum nicht möglich.

Es folgte die Demonstration einer Fettbrandexplosion, die sehr eindrucksvoll zeigte, was passiert, wenn überhitztes Fett mit Wasser gelöscht wird. „Zu Hause sollte die Pfanne mit einem Deckel abgedeckt oder das Feuer mit einer Löschdecke erstickt werden, aber niemals mit Wasser“, erläuterte Feuerwehrmann Thorsten Ertel.

Höhepunkt war die Verkehrsunfallübung. Eine Fahrerin sollte aus dem Auto herausgeschnitten und gerettet werden. Hier wurde demonstriert, wie eine technische Hilfeleistung mit schwerem Gerät im Einsatz abläuft und wie Feuerwehr und Rettungsdienst miteinander arbeiten. Ausbildungsleiter Jens Lucke erklärte per Lautsprecher während der gesamten Übung jeden einzelnen Arbeitsschritt des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Nach zirka einer halben Stunde konnte die Person, die innerhalb des Fahrzeugs vom Rettungsdienst betreut wurde, aus dem Auto gerettet werden. „Es ist unheimlich und sehr laut, wenn die Scheiben kaputt gemacht werden. Wenn Schere und Spreizer zum Einsatz kommen, ich dabei aber nichts sehen konnte, weil eine Decke als Schutz über mir lag“, so die gerettete Fahrerin später.

Es war ein gelungener Nachmittag zum Thema Sicherheit. Für das leibliche Wohl war mit vielen süßen und herzhaften Leckereien und Getränken gesorgt. Und die zahlreichen kleinen Besucher hatten beim Toben auf der Hüpfburg, beim Torwandschießen mit Ralf Hoffmann vom TSV Amrum und bei dem Spiel mit der Jugendfeuerwehr ihren Spaß.

Zufrieden war am Ende auch der Ortswehrführer, der den Tag als ebenso erfolgreich wie nötig bezeichnete und Wiederholungsbedarf konstatierte. „Ich möchte mich besonders bei allen Rettungsdiensten sowie Helfern und Unterstützern, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, bedanken“, so Oliver Ziegler.