Föhr : Alle Jahre wieder ein Verkehrskonzept

von Petra Kölschbach

erstellt am 27.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Alle Jahre wieder – kommt nicht nur der Weihnachtsmann, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch in der Wyker Kommunalpolitik die Diskussion über ein Verkehrskonzept. In der jüngsten Stadtvertretersitzung brachte die Kommunale Gemeinschaft das Thema auf die Tagesordnung. Die KG beantragte, ein Konzept zu erstellen, das aufzeigt, wie das zu erwartende Verkehrsaufkommen in Zukunft bewältigt werden kann, und zielte dabei insbesondere auf den Schwerlastverkehr und das Miteinander von Autos, Radfahrern und Fußgängern ab.

Bei den anderen Fraktionen lief KG-Sprecherin Silke Ofterdinger-Daegel, die den Antrag vortrug, offene Türen ein. Einstimmig beschlossen die Stadtvertreter, dass sich der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen ausführlich mit dem Thema befassen soll und – das wurde in den Wortbeiträgen deutlich – endlich auch Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen.

Die KG hatte in ihrem Antrag eine ganze Reihe von Knackpunkten aufgezählt, für die Handlungsbedarf bestehe. Dazu gehörten die erwartete Zunahme des Autoverkehrs durch das neue Hotel an der Gmelinstraße und die Autos in der Fußgängerzone genauso, wie eine Entschärfung der Boldixumer Kreuzung und der Querung der L 214 im Bereich des Friedhofes.

„Ich begrüße diesen Antrag ausdrücklich“, lobte Ofterdinger-Daegels SPD-Kollege Peter Schaper den Vorstoß. Vor allem das Miteinander von Auto- und Fahrradverkehr bedürfe eines Konzeptes.

„Wir sollten das Thema mit nachhaltiger Ernsthaftigkeit und auswärtiger Hilfe angehen und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Es bringt nichts, wenn dieser vernünftige Antrag wieder im Sand verläuft“, stieß Lars Schmidt von der CDU ins gleiche Horn.

Dirk Hartmann von den Grünen erinnerte daran, dass es in Wyk vor Jahren schon einige Verkehrskonzepte gegeben habe, die dann aber alle nicht umgesetzt worden seien. „Wir müssen von Anfang an die Bürger mitnehmen, weil das für die mit Einschränkungen verbunden sein wird“, forderte er. Außerdem müsse ein solches Konzept viel weiter gedacht werden, als man sich das im Moment vorstellen könne.

Prompt brachte Claudia Andresen (CDU) einen neuen Aspekt in die Diskussion ein: Sie habe im Sommer immer wieder beobachtet, dass Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen mussten, weil die Gehwege in einem so schlechten Zustand seien, dass sie für Rollkoffer oder Rollatoren nicht mehr geeignet seien. Also, so Andresen, müsse zu einem vernünftigen Verkehrskonzept auch eine Gehwegsanierung gehören.