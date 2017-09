Schnelligkeit und Geschick sind gefragt : Abfall sammeln auf dem Pferderücken

vergrößern 1 von 1 Foto: wohld 1 von 1

von ib

erstellt am 26.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Es ist wieder so weit: Die Mounties kommen auf die Insel. Nicht nur aus Deutschland, auch aus Dänemark reisen Reiter mit ihren Ponys an. Das Team Föhr richtet gemeinsam mit dem Reit- und Fahrverein am kommenden Wochenende, 30. September/1. Oktober, wieder ein Turnier auf Föhr aus.

Für die Organisatoren eine Menge Aufwand: So müssen die Campingplätze für Ponys, Reiter und deren Anhang hergerichtet und zwei Spielfelder ausgemessen und eingezäunt werden. Zelte, Wasser oder Strom werden schon Tage vorher aufgebaut oder verlegt.

Um 8 Uhr werden sich am Sonnabend alle Reiter mit ihren Ponys zur Eröffnungsfeier auf dem Turnierplatz versammeln. In den Wettkämpfen gilt es schließlich, Flaggen von einem Kegel in den nächsten zu bewegen, Bälle aus Eimern zu fischen, ohne abzusteigen, Werkzeuge in einem Kasten zu platzieren, Ringe zu stechen oder „Abfall“ zu sammeln – und das alles im Galopp. Schnelligkeit, Geschick, Mut und Vertrauen zu seinem Pony sind das Wichtigste bei den Mounted Games. Rasant wird es zugehen, das ist sicher. Besonders die offene Klasse verspricht Spannung. Der amtierende vierfache Weltmeister Widukind Moormann wird es sich nicht nehmen lassen, auch den Titel „Bester Deutscher Reiter 2017“ für sich zu gewinnen. Es dürfte also spannend werden. Und Gänsehautmomente bei der Siegerehrung am Sonntag geben, wo während der Nationalhymne so manches Tränchen fließen könnte.