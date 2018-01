Amrum : Abendlicht im Watt

vergrößern 1 von 1 Foto: Kinka Tadsen 1 von 1

von ib

erstellt am 10.Jan.2018 | 07:00 Uhr

Zu einer besonders stimmungsvollen Wattführung lädt die Schutzstation Wattenmeer am kommenden Freitag, 12. Januar, ein. In der Abenddämmerung geht es dann in die faszinierende Welt der Tiere und Pflanzen im Nationalpark Wattenmeer. Die Teilnehmer treffen sich um 16 Uhr vor der Strandbar auf der Wandelbahn.