Föhr und Amrum : Ab heute „XXL-Herbstferien“

Mehrere Feiertage machen’s möglich: Die Schüler auf Inseln und Halligen haben ausnahmsweise vier Wochen frei.

von Petra Kölschbach

23. September 2018, 15:52 Uhr

Endlich schulfrei: Am heutigen Montag starten die meisten Schüler auf den Inseln Föhr, Amrum, Sylt und Helgoland sowie auf den Halligen bereits in die Herbstferien, die in diesem Jahr besondes lang sind: vier Wochen. Nur die Kinder der dänischen Schulen müssen noch eine Woche länger die Schulbank drücken, für sie beginnen die nur dreiwöchigen Ferien am 1. Oktober. Bis zum 19. Oktober haben die Inselkinder dieses Mal frei. Diese langen Inselferien seien eine Ausnahme, „weil die Herbstferien in Schleswig-Holstein in diesem Jahr drei statt zwei Wochen dauern“, erläutert Patricia Zimnik vom Bildungsministerium des Landes Schleswig-Holstein.

Aufgrund einer Sonderregelung beginnen die Herbstferien auf den Nordseeinseln immer eine Woche früher. Dafür sind dort die Sommerferien eine Woche kürzer. Die Sonderregelung besteht schon seit vielen Jahren, um den Einwohnern in den Tourismus-Gebieten im Herbst die Chance auf gemeinsamen Urlaub mit ihren Kindern zu geben.

Die „XXL-Herbstferien“ in Schleswig-Holstein kommen zustande, weil in diesem Jahr gleich mehrere Feiertage auf Werktage fallen, beispielsweise der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober und der Reformationstag am 31. Oktober. Diese gesetzlichen Feiertage dürfen jedoch nicht mit den insgesamt 75 Ferientagen verrechnet werden. Deshalb hat das Bildungsministerium bereits die Osterferien um eine halbe Woche und jetzt die Herbstferien sogar um eine ganze Woche verlängert.