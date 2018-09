Föhr : A-cappella-Konzert: in Süderende

Der Bad Bramstedter Chor „Lieth-Kontrast“ ist regelmäßig zu Gast auf Föhr. Heute gibt er ein Konzert in der St.-Laurentii-Kirche.

von ib

21. September 2018, 20:31 Uhr

Ein Konzert in der Süderender St.-Laurentii-Kirche hat seit Jahren einen festen Platz im Terminkalender des Bad Bramstedter Chorensembles „Lieth-Kontrast“. Heute, Sonnabend (22.), ist der Chor wieder zu Gast.

Das A-cappella-Konzert beginnt um 20 Uhr. Geleitet wird der 1980 gegründete Chor von Kay Philipp Fuhrmann. Das Programm sakraler und weltlicher Chormusik reicht von Madrigalen aus dem 16. Jahrhundert bis zu modernen Popstücken. So können sich die Zuhörer unter anderem auf Stücke wie „Il Bianco e dolce Cigno“ von Jacob Arcadelt oder „Verleih uns Frieden“ und „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ von Felix Mendelssohn Bartholdy freuen. Aber auch „Viva la vida“ von Coldplay „Light in the Hallway“ von Pentatonix oder „And so it goes“ von Billy Joel sowie Stücke aus Dänemark und schwedische Volksmusik werden zu hören sein.

Die spielerische Wortschöpfung „Lieth-Kontrast“ spiegelt das vielfältige Repertoire der Sänger wider. Der Laienchor fokussiert sich nicht auf einen musikalischen Schwerpunkt, sondern stellt die Freude beim Musizieren verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch in den Vordergrund – mit dem Ziel, den Zuhörern einen anspruchsvollen Musikgenuss zu präsentieren.