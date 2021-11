Ausnahmesituation wegen Corona : Inselkinder zur Untersuchung aufs Festland – Föhrer Eltern suchen nach Alternativen

Die Schuleingangsuntersuchung soll für Insel-Kinder in diesem Jahr im Gesundheitsamt Niebüll durchgeführt werden. Warum Eltern das für nicht machbar und riskant halten, der Kreis Nordfriesland aber für notwendig.

Föhr/Amrum | „Es ist schwierig, die Beweggründe, die in dem Schreiben formuliert sind, zu akzeptieren – gerade, wenn man bedenkt, wie viele das betrifft und was es für sie bedeutet“, so Föhrerin Jasmine Nissen, Mutter von vier Kindern. Ihr zweitjüngstes soll im kommenden Jahr eingeschult werden – und muss sich dafür der notwendigen schulärtzliche Untersuchung unte...

