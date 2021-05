Coronazahlen für die Inseln : Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr sinkt

Die Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr hat sich von Freitag bis Sonntag halbiert.

Amrum/Föhr | Die Coronazahlen auf den Inseln Föhr und Amrum sinken weiterhin. Am Sonnabend befanden sich 47 Insulaner in Quarantäne, am Sonntag waren es nur noch 38 Personen. Weiterlesen: Nach Coronafall in Amrumer Kindergarten: Kinder und Mitarbeiter wurden mehrfach getestet Die Zahl der Infizierten sank von acht Menschen am Freitag, 14. Mai, bereits am Son...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.