Nach der Corona-Pause : Wyker Tennisnachwuchs tut sich bei Landesmeisterschaft schwer

Drei Wyker traten in Kiel an. Dort lief es nur für Thilo Both gut. Er kam bis ins Halbfinale.

Wyk/Föhr | Lange durften wegen der Corona-Pandemie keine Wettkämpfe mehr stattfinden, doch jetzt konnten die Tennis-Nachwuchstalente des Wyker Turnerbundes (WTB) endlich wieder durchstarten. Bei den Landesmeisterschaften in Kiel blieben für Thilo Both, Nicolas Hartmann und Jonah Both zwar die ganz großen Erfolge aus, aber Thilo Both schaffte es in der der Alters...

