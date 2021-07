Honig von Föhr : Zu Besuch bei Imker Eberhard Schaefer und seinen Bienen in Wyk

Seit 40 Jahren züchtet der Wyker Eberhard Schaefer auf dem Lerchenhof Bienen. Er erzählt von seiner Arbeit als „Wespenbetörer“ und warum die Bienen heute weniger stechen als früher.

Wyk/Föhr | Es summt und brummt um die vielen roten und grünen Kisten. Unermüdlich fliegen hunderte Bienen unten in die Öffnungen der Bienenstöcke aus Styropor. Eberhard Schaefer, in Sommerhemd und kurzer Hose, öffnet einen Deckel, dicht gedrängt tummeln sich tausende Bienen zwischen den Waben, daraus strömt warme, schwere Luft, erfüllt von honigsüßem Duft. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.