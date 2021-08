Upstalsboom auf Föhr : Wyker Hotel will dem Fachkräftemangel in der Gastronomie entgegenwirken

Das Hotel am Südstrand setzt auf Ausbildungsangebote. Jetzt startete der vierte Jahrgang.

Wyk/Föhr | „Für viele junge Föhrer heißt das, dass sie nun nach der Schulzeit nicht die Insel verlassen müssen“, kündigte Hoteldirektor Hauke Petersen kurz vor der Eröffnung des Upstalsboom am Südstrand im Jahr 2018 an, dass das Hotel auch etliche Ausbildungsplätze anbieten werde. Weiterlesen: Nach vielen Hürden und Verzögerungen wird das Wellness-Hotel am Sü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.